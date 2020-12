PlayStation Plus, disponibili i giochi di dicembre (anche per PS5)

Sony ha come promesso reso disponibili i giochi di dicembre 2020 per gli abbonati a PlayStation Plus.

Da programma, ce n’è anche uno per gli utenti che hanno già acquistato PS5, detto che la console next-gen è comunque in grado di far girare anche gli altri due grazie alla retrocompatibilità con PlayStation 5.

Le scelte di dicembre 2020 su PlayStation Plus sono, coi rispettivi link per il riscatto tramite PlayStation Store in versione web:

Mentre Just Cause 4 e Rocket Arena, rispettivamente un action adventure open world e uno shooter 3v3, sono nativi PS4, Worms Rumble include in un solo codice sia la versione old gen che quella per la nuova console di Sony.

È il secondo gioco per PS5 ad arrivare in due mesi su PlayStation Plus, dopo Bugsnax che rimarrà disponibile pure per tutto il mese di dicembre.

Inoltre, è stata già annunciata una terza produzione PlayStation 5 in arrivo sul servizio in abbonamento fin dalla sua uscita.