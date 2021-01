PlayStation Plus, a febbraio c’è chi riceverà un quarto gioco gratis

I giochi gratis riservati agli abbonati a PlayStation Plus per il mese di febbraio 2021 sono stati rivelati soltanto poche ore fa.

La lista dei titoli inclusi nel prossimo mese è stata molto apprezzata dalla community, ma c’è chi, per giunta, ne riceverà un quarto senza costi aggiuntivi.

Quel qualcuno è l’intera utenza giapponese, che otterrà un gioco gratuito in più rispetto al resto del mondo.

Come svelato sui social, gli abbonati nipponici a PlayStation Plus si porteranno un prodotto in più, ovvero Bloodstained: Ritual of the Night per PS4.

Il resto dell’elenco rimane immutato, dal momento che comprende Control Ultimate Edition, Destruction AllStars e Concrete Genie.

C’è un caveat, tuttavia, che spiega la decisione di elargire un gioco in più ai membri giapponesi: per loro, Control Ultimate Edition è solo PS5.

Nel resto del mondo, invece, gli abbonati a PlayStation Plus ricevono l’ultimo action adventure di Remedy in entrambe le versioni PS4 e PlayStation 5.

Evidentemente, Sony ha pensato di aggirare il problema, o per meglio dire questa mancanza, fornendo un altro gioco – nella fattispecie, l’action RPG a scorrimento orizzontale di Koji Igarashi.

Non è la prima volta in cui sottolineiamo disparità tra territori, anche nello stesso continente: poche settimane fa era toccato infatti alla penisola iberica ottenere un gioco in più.

Inoltre, c’è chi ha polemizzato con l’introduzione di Control Ultimate Edition, dal momento che l’Ultimate Edition è il solo modo per ricevere l’upgrade next-gen su PS5 e in tanti avevano acquisto la nuova versione appositamente per giocare l’avventura di Jesse Faden sulla nuova console.

Non è ancora chiaro se il platform owner giapponese replicherà similmente a quanto fatto con Maneater, ovvero rimborsando i consumatori in questa situazione.