PlayStation Now, ecco i giochi gratis di aprile

Sony ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo del PlayStation Now nella giornata di domani, martedì 5 aprile.

Da domani saranno disponibili nella libreria di PS Now Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet e infime il gioco multiplayer co-op Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Il primo è un open world spaziale d’azione-avventura sviluppato da Mobius Digital e pubblicato da Annapurna Interactive nel 2019, mentre il secondo è un racing a tema rally che non ha certo bisogno di presentazioni.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood è infine un videogioco di ruolo d’azione sviluppato da Cyanide e pubblicato da Nacon, basato sul gioco di ruolo da tavolo di White Wolf Publishing.

Poco sotto la lista completa dei giochi che saranno resi disponibili sul catalogo PS Now:

PS Now Aprile 2022

Outer Wilds

WRC 10 FIA World Rally Championship

Journey to the Savage Planet

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

PlayStation Now è il servizio di Sony che permette ai giocatori PS4 e PC Windows di accedere a un catalogo di più di 600 titoli per console Sony PS4, PS3 e PS2.

I titoli PS2 e PS4 sono accessibili sia in streaming sia offline scaricandoli, mentre quelli PS3 per questioni di compatibilità con l’architettura Cell soltanto online.

Ricordiamo che pochi giorni fa Sony ha annunciato anche la nuova versione del suo servizio in abbonamento, PlayStation Plus, in arrivo a giugno 2022, decretando di fatto la “morte” di PS Now così come lo conosciamo.

Ma non solo: PS VR2 sarebbe davvero next-gen, tanto che le prestazioni del nuovo visore avrebbero lasciato gli addetti ai lavori a bocca aperta.

Infine, se non lo avete ancora letto recuperate anche il nostro speciale in cui vi spieghiamo a chiare lettere perché il nuovo PS Plus non è di fatto la risposta a Xbox Game Pass.