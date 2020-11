PlayStation 5 vi dice per quanto tempo avete giocato ai giochi (anche quelli PS4)

Vi abbiamo spiegato nella nostra video recensione a tu per tu con PlayStation 5 che la nuova console di casa Sony sia una che punta fortemente a migliorare la quality of life dei giocatori, piuttosto che a segnare una linea di rottura e una rivoluzione rispetto ai canoni del passato. Così, la piattaforma next-gen introduce tanti piccoli cambiamenti nella sua esperienza utente, tra cui una feature che i colleghi del sito GameSpot hanno subito voluto sottolineare: il conteggio delle ore di gioco.

PlayStation 5 vista da vicino

Tra i dettagli che potete visualizzare, infatti, trovate anche il totale delle ore che avete trascorso all’interno di un gioco (senza il bisogno di attendere un minimo di giorni come accade su Nintendo Switch), affiancata dall’ultima volta che avete aperto quell’applicazione.

La feature è valida anche per i giochi PlayStation 4, quindi potrete recuperare il computo totale delle ore dei titoli old-gen – in caso foste curiosi di scoprire per quanto tempo vi siete trattenuti nei panni di Arthur Morgan, di Sam Porter Bridges, di Kratos, Ellie o chi per loro.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 è attesa sul mercato per il 19 novembre prossimo, ma se non l’avete già prenotata non recatevi nei punti vendita, perché non ci saranno scorte.