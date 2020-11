PlayStation 5 sta arrivando prima ad alcuni fortunati utenti

Si moltiplicano in rete segnalazioni di giocatori che stanno ricevendo la loro PlayStation 5 con giorni di anticipo rispetto al lancio europeo del 19 novembre.

In particolare, come riporta GamesRadar+, sembrerebbe che in alcune parti dell’Irlanda siano in tanti i fortunati ad essersi visti recapitare la console anzitempo.

Il subreddit di PS5 è già da stamattina pieno di segnalazioni di giocatori entusiasti intenti ad installare la console next-gen di Sony presso le loro abitazioni.

Il post originale dell’utente, che pensava di essere un caso unico, ha ricevuto svariate risposte da zone diverse del paese, come County Galway.

Altri spiegano che PlayStation 5 sarà recapitata loro già domani, con un giorno di anticipo rispetto al day one nel Vecchio Continente.

Non è chiaro se questo sia un antipasto di liberi tutti presso le catene degli altri paesi europei ma per il momento tali segnalazioni sono limitate all’Irlanda, dove pure GameStop aveva avuto un atteggiamento particolarmente trasparente, per così dire, riguardo alle prenotazioni.

Oggi abbiamo saputo che Amazon Italia riceverà nuove unità della console next-gen e che le metterà a disposizione al day one.

Anche Mediaworld ha approntato una soluzione simile a quella irlandese, con spedizioni presso i punti vendita locali già partite ieri.