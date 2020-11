PlayStation 5 non vuole lasciare indietro nessuno: Sony svela opzioni per l’accessibilità

Con un post sul suo blog ufficiale, Sony Interactive Entertainment ha fatto il punto sulle opzioni per l’accessibilità che possiamo aspettarci da PlayStation 5, la sua console next-gen che mira ad adattarsi alle necessità di tutti i giocatori.

A tal proposito, la piattaforma proporrà alcune novità, anche avvalendosi del microfono incluso in DualSense: la prima è che potrete usare il microfono del controller per la dettatura vocale. In questo modo, chi ha difficoltà con la tastiera su schermo potrà semplicemente dire cosa vuole cercare/scrivere, e la console digiterà il testo per lui. Inoltre, è anche disponibile un lettore dello schermo, che legge i testi presenti nella schermata per offrire accessibilità a chi ha disabilità legate alla vista.

PlayStation 5 includerà impostazioni per l'accessibilità

Lo stesso lettore può anche leggere a voce alta i messaggi che digitate, in modo che le persone con difficoltà di articolazione linguistica possano comunicare con gli amici nelle chat vocali. Tornano anche i sottotitoli adattabili e la possibilità di rimappare i controlli per una migliore accessibilità, mentre viene aggiunta la possibilità di color correction per le persone con difficoltà visive. Infine, in alcuni giochi previsti, si potranno personalizzare fin da subito le impostazioni, per ottenere il massimo dell’accessibilità.

Anche le specificità di DualSense saranno adattabili: i grilletti adattivi infatti potranno essere “indeboliti”, se necessario, così come i feedback aptici che caratterizzano la nuova vibrazione.

Sony sottolinea che le funzionalità di lettura e scrittura dei testi saranno disponibili da subito in inglese americano, inglese britannico, giapponese, tedesco, italiano, francese della Francia, francese del Canada, spagnolo della Spagna e spagnolo dell’America Latina.

L’uscita di PlayStation 5 è attesa per il prossimo 19 novembre in Europa. Avete già visto il nostro video unboxing e le primissime impressioni, in video, su Dualsense?