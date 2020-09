PlayStation 5: ecco le scatole di DualSense e di tutti gli accessori

Dopo la presentazione PlayStation 5 di qualche sera fa, abbiamo visto emergere online quelle che sono le immagini delle confezioni della console che troveremo nei negozi il prossimo 19 novembre, giorno del day-one della next-gen di Sony nel territorio europeo. Quali saranno, invece, i design delle scatole degli accessori della console?

Anche questi sono finiti online anzitempo e richiamano, come era prevedibile, il look della confezione della console Standard (bianca) e non di quella Digital (nera), con un campo bianco che presenta i simboli di PlayStation grigi tono su tono, mentre il prodotto viene mostrato in bella vista sulla parte frontale.

Trovate di seguito le scatole di DualSense, ma anche di PlayStation HD Camera, delle cuffie Pulse 3D, della base di ricarica del controller e del telecomando.

Vi ricordiamo che PlayStation 5 standard è prenotabile (se riuscite a trovarla, ma dovreste farcela a breve secondo Sony) a 499,99€, mentre PlayStation 5 Digital – che rinuncia al lettore Blu-Ray ma propone le stesse specifiche – ha un costo di listino di 399,99€.

Sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra riflessione relativa al futuro di PS5 e alla strategia operata da Sony, che seppur avendo inciampato malamente nel post-show con contraddizioni e cambi di direzione ha provato a proporre titoli esclusivi e ad arricchire la sua line-up di lancio – ad esempio con Demon’s Souls.