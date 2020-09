PlayStation 5, ecco le confezioni ufficiali

Con l’apertura prevista per queste ore dei pre-ordini, Sony ha rivelato quello che sarà il packaging della sua PlayStation 5, console che si prepara ad arrivare sul mercato il prossimo 19 novembre. Se vi siete persi l’evento di poche ore fa, vi raccomandiamo di recuperare il recap, dove parliamo dei prezzi di lancio di 499,99€ e 399,99€ per la console standard e la variante digitale.

In merito al packaging, invece, vedremo due confezioni opposte nelle colorazioni, come già è accaduto per Xbox Series S e Xbox Series X. L’edizione standard della console avrà una confezione con toni bianchi. Le diciture fanno riferimento al supporto all’HDR, all’8K e al 4K UHD, mentre non ci è dato vedere altre informazioni. A capeggiare sulla scatola è una banda blu, che richiama le copertine dei giochi.

La scatola di PlayStation 5

Nel packaging dell’edizione digitale, invece, vediamo una confezione nera, dove si apprezza la texture dei simboli PlayStation tono su tono e dove la console, complici i bordi a contrasto, risalta maggiormente sul campo scuro. Anche in questo caso troviamo le stesse diciture, a cui si affianca la precisazione che manca di lettore Blu-Ray per il formato fisico.

La scatola di PlayStation 5 Digital

Rimanete ovviamente su SpazioGames per tutti gli ulteriori dettagli in arrivo da qui al lancio della console. Avete già letto che i prezzi dei first party aumenteranno fino a 79,99€?