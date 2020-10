PlayStation 5, per gli sviluppatori la vera next-gen è nei grilletti di DualSense

Ricorderete quando, qualche tempo fa, Atsushi Inaba di PlatinumGames pose una questione fondamentale, spiegando come, dal suo punto di vista, sia PlayStation 5 che Xbox Series X fossero prive di un vero effetto “wow” per il passaggio dalla vecchia alla nuova generazione. Una problematica spesso affrontata anche dalle due compagnie Sony e Microsoft, che al di là delle discussioni su teraFLOPs, su 4K, possibili 8K, 120 fps e quant’altro hanno spesso voluto sottolineare che una grande differenza, difficile però da sottolineare con il colpo d’occhio, sarà nell’esperienza utente.

È per questa filosofia che ci siamo trovati a più riprese a parlare di SSD ed è per questo motivo che Sony continua a porre l’accento sul fatto che il suo controller DualSense mira a offrire qualcosa di unico.

PlayStation 5 arriverà il 19 novembre

Intervistando Starward Industries, studio indipendente al lavoro su The Invincible e formato da ex CD Projekt RED ed ex Techland, i colleghi di Wccftech hanno avuto modo di raccogliere i loro commenti anche sul chiacchierato controller di PlayStation 5.

A tal proposito, il gameplay designer Mariusz Antkiewicz ha le idee chiarissime:

Siamo dei fan totali dei grilletti dinamici adattivi. Sono perfetti per esprimere le interazioni complesse con gli oggetti, che siano macchine, attrezzi o equipaggiamenti, aggiungono una nuova sfumatura per rendere l’esperienza più profonda. Un gameplay più intuitivo e letteralmente più tattile aiuterà tantissimo in termini di coinvolgimento.

Ancora una volta, quindi, trova conferma la volontà di Sony di puntare su un’esperienza “tattile”, che attendiamo di provare con mano per capire a cosa si faccia riferimento. In precedenza, era stato anche detto che questi grilletti avrebbero dato sensazioni diverse, ad esempio nei giochi di corse, in base al fondo del tracciato: un feeling su asfalto e un altro su sterrato.

L’uscita della console è attesa per il 19 novembre sul mercato europeo, al costo di 499,99€ per la standard e di 399,99€ per quella digital, priva di lettore blu-ray. Avete già visto le foto del retro della console, con tutti gli ingressi di PlayStation 5 bene in vista?