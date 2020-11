PlayStation 5 Day: su SpazioGames live con Dadobax per scoprire DualSense!

Probabilmente ancora è difficile rendersene conto, ma a partire da oggi inizia una nuova generazione per i videogiocatori che da ormai cinque sono affezionati alle avventure virtuali del mondo PlayStation. Da oggi, con il debutto anche in Europa, PlayStation 5 è ufficialmente disponibile in tutto il mondo e, per celebrare quest’occasione, abbiamo deciso di dare vita a una maratona per vivere insieme a voi l’avvento della next-gen di Sony.

L'appuntamento più vista è quello delle ore 18.00, quando in compagnia di Dadobax parleremo soprattutto dell'evoluzione dei controller PlayStation e fantasticheremo su cosa potrà regalarci DualSense da qui a tutta la generazione che ci attende.



Dadobax è un influencer che i lettori di SpazioGames più longevi ricorderanno già da tanto tempo (trovate ancora diversi suoi video nel nostro canale).

Seguito da migliaia e migliaia di appassionati che lo apprezzano per le sue disamine lucide dedicate al mondo dei videogiochi, Dadobax, al secolo Corrado Cozza, è un ingegnere informatico e ha un canale YouTube estremamente popolare che potete seguire a questo indirizzo. Per tenervi aggiornati sulle novità delle sue disamine non perdete anche la sua pagina Facebook.

Di seguito la nostra programmazione per il PlayStation 5 Day!

Ore 16.30 – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con Paolo

– Marvel’s Spider-Man: Miles Morales con Paolo Ore 18.00 – DualSense e la storia dei controller PlayStation con Dadobax, Domenico e Pasquale

– DualSense e la storia dei controller PlayStation con Dadobax, Domenico e Pasquale Ore 19.00 – Godfall con Domenico

– Godfall con Domenico Ore 21.30 – Demon’s Souls con Domenico