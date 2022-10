Un pilota di F1 correrà il GP di Singapore con… il casco di Master Chief da Halo

Gli amanti dei videogiochi noteranno un dettaglio molto particolare durante il GP di Singapore, in questo weekend di Formula 1.

Il pilota Lando Norris, giovane talento britannico in forze alla McLaren, indosserà infatti uno speciale casco. E quando intendiamo speciale, intendiamo che sarà una riproduzione del casco di Master Chief da Halo.

Nei limiti concessi dalla sicurezza – che viene prima di tutto – ovviamente.

L’iniziativa peculiare è legata in realtà al mondo degli eSport: il casco, realizzato da Bell, è infatti legato a Quadrant, la compagnia che produce prodotti per il gaming e il lifestyle che fa capo proprio a Lando Norris.

Il team eSport di Quadrant sarà parte dell’Halo Championship Series Partnership Program e, proprio per celebrare la cosa, il pilota in questo weekend correrà con questo casco che celebra Master Chief, l’iconico protagonista della saga Halo.

Come potete notare dalle immagini, la replica è piuttosto accurata, nei limiti concessi dalle normative di sicurezza.

Se siete particolarmente intrigati, sappiate poi che Quadrant è pronta a mettere in vendita sul suo sito delle repliche in scala 1:2 del casco di Norris. Non potrete indossarle, ma potrebbero diventare il nuovo oggetto del desiderio per i collezionisti affezionati ad Halo.

Il prezzo, certo, potrebbe scoraggiare alcuni: parliamo di £140, circa 160 euro al tasso di cambio attuale con la sterlina britannica.

Il casco di Halo di Lando Norris

Di recente, Halo ha fatto parlare di sé per le polemiche relative ad Halo Infinite, che con il continuo procrastinare (o la cancellazione) di alcune attese modalità non sta rendendo pienamente merito a quanto di buono fatto al momento dell’apprezzato lancio.

Inoltre, alcuni divorzi all’interno del team di sviluppo sembrerebbero aver reso la situazione un po’ più spinosa del previsto. Nel frattempo, Master Chief è arrivato anche sul piccolo schermo con la serie di Paramount+, non a caso ora parte dei bonus per gli abbonati a Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Instant Gaming).

E, vista l’iniziativa di Lando Norris e della sua Quadrant, ora è il momento di vederlo pronto a sfrecciare anche in Formula 1 durante il Gran Premio di Singapore.