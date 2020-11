Pillars of Eternity II Collector’s Edition scontato del 58% su Amazon!

Segnaliamo oggi ai nostri lettori un’offerta piuttosto succulenta che sicuramente interesserà gli amanti dei giochi di ruolo. Infatti, l’edizione da collezione limitata di Pillars of Eternity II: Deadfire è attualmente acquistabile su Amazon ad un prezzo imperdibile!

Arricchito da tecnologia e funzionalità all’avanguardia, Pillars Of Eternity II: Deadfire ha le sue fondamenta nel classico stile di gioco di D&D con grafica ampiamente migliorata, meccaniche di gioco approfondite e un’avventura completamente nuova finemente elaborata, dove le scelte contano davvero. Nel titolo potrete scegliere tra sette differenti compagni che possono unirsi a voi nella vostra missione e assegnare a ognuno più classi e abilità.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che «come accaduto anche in occasione del porting del primo capitolo, il passaggio da PC a console di Pillars of Eternity II Deadfire è stato pressoché indolore, grazie a un buon adattamento al pad e a una grande cura per la riproposizione e il miglioramento del materiale di partenza. A livello contenutistico e narrativo, poi, la creatura di Obsidian non teme davvero confronti: tra quest principale, centinaia di missioni opzionali eccellentemente scritte e i tre contenuti scaricabili post-lancio, ci si può perdere ad Eora anche per un centinaio di ore.»

All’interno della confezione di questa particolare edizione troverete, oltre ad una copia del gioco, anche una Statuina Od Nua di 25cm, il portachiavi di Spacepig, Sticker 3D ed un Premium Box.

Solitamente la Ultimate Collector’s Edition di Pillars Of Eternity II: Deadfire viene proposta a 129,99€, ma oggi potrete averla a soli 54,99€, risparmiando ben 75€.

» Clicca qui per acquistare Pillars Of Eternity II: Deadfire Ultimate Collector’s Edition per PS4 a prezzo scontato «

