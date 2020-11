Perde la sua collezione di videogiochi da 500mila dollari (nell’immondizia)

A volte escono notizie a cui facciamo davvero fatica a credere. A quanto pare, è proprio questo il caso: un collezionista di videogiochi newyorkese ha visto sfumare la sua incredibile collezione da oltre 500mila dollari (sì, avete capito bene) .

Impiegato di J&L Game, noto negozio di videogames americano, lo sfortunato soggetto ha visto una gran parte della sua collezione – composta in particolar modo da titoli e console retro – gettata letteralmente nella spazzatura. Di chi è la colpa? Della madre dell’uomo, incurante (o forse, solo ignara) di stare buttando nell’immondizia qualcosa di enorme valore.

L’uomo ha condiviso la sua triste storia su Twitter, non senza una punta di vero risentimento: la sua collezione comprendeva infatti pezzi pregiatissimi, tra cui una valanga di titoli per la prima PlayStation, oltre a console ormai introvabili come le varie piattaforme Atari, Coleco, Nintendo, PC Engine, SEGA MegaDrive, SEGA Master System e moltissime altre.

Ironicamente, la madre ha gettato anche altri beni dell’uomo, inclusi vari strumenti musicali, skateboard e anche una bella collezione di fumetti. Insomma, tabula rasa.

Chiunque sia affezionato alle vecchie console e ai classici giochi in formato fisico, non può non provare un brivido lungo la schiena: pensare infatti che un genitore, preso da un’improvvisa voglia di “pulizia”, possa far sparire tutta la nostra collezione di videogiochi non è solo un colpo al portafogli, ma anche un colpo al cuore.

I collezionisti legano infatti i loro cimeli a un vero e proprio “valore sentimentale”, che va ben oltre i 500mila dollari buttati – letteralmente – nella spazzatura, come nel caso del povero newyorkese.

Tutta questa storia ci ha fatto però imparare una lezione piuttosto importante: se sei un collezionista e tieni davvero tanto ai tuoi oggetti del passato, non lasciarli a casa dei tuoi genitori. La cosa potrebbe finire molto male.