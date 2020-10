Perché Monster Hunter World non è arrivato su Switch? Lo spiega Capcom

Monster Hunter World è indubbiamente uno dei capitoli più apprezzati del franchise di casa Capcom e, dopo lo sbarco su PS4, è arrivato anche su PC, dove ha abbondato con l’espansione Iceborne.

Visti i precedenti appuntamenti su Nintendo 3DS, alcuni appassionati si aspettavano che potesse sbarcare anche su Nintendo Switch, ma così non è stato. Il perché lo spiega direttamente Capcom che, intervistata da Eurogamer.net nella persona del produttore della serie, Ryōzō Tsujimoto, ha motivato la sua visione.

Quando gli è stato domandato se non abbia mai pensato concretamente di portare World anche su Nintendo Switch, Tsujimoto ha spiegato:

Se devo essere onesto, in realtà no, perché trattiamo ogni titolo come un concetto singolo e non è possibile ignorare l’hardware su cui lo farai uscire, quando stai progettando un gioco. Se devi far arrivare un titolo su una piattaforma come Nintendo Switch, che è una di quelle che puoi prendere e portare con te per iniziare a giocare all’istante, ovunque, allora non pensi alla stessa esperienza di gameplay che realizzeresti per chi deve stare sul divano davanti alla TV per quattro ore di fila.

Volevamo progettare un gioco che si potesse giocare a morsi di trenta minuti fuori casa, prima di andare a letto: sono scelte che hanno un effetto nel design del gioco e non puoi semplicemente fare un porting di un gioco su un’altra piattaforma aspettandoti che funzioni allo stesso modo. Ecco perché non abbiamo mai pensato a Monster Hunter World su Switch.