Per Fallout 76 è tempo di rinnovarsi e vuole farlo con la stagione 2

Ricorderete sicuramente il lancio non proprio impeccabile vissuto da Fallout 76, che di recente ha rinfrescato la sua esperienza nelle terre contaminate dell’Appalachia con Wastelanders. Le novità, però, non erano finite: con un comunicato ufficiale diramato oggi, infatti, Bethesda Softworks ha fatto sapere che tutto è in posizione per il lancio della stagione 2 del gioco online, che introduce diverse novità attraverso l’aggiornamento 22.

Tutti hanno bisogno di svago, nella Zona Contaminata!

La Zona Contaminata per tutti

Tra le novità dell’aggiornamento troviamo un combattimento riequilibrato e ricompense inedite con Una Zona Contaminata per tutti. Come spiegato dagli autori, quest’ultima «allinea il mondo di gioco a tutti i giocatori indistintamente con nuovi equilibri di combattimento e nuove ricompense. Ora, giocatori di ogni livello possono fare squadra ed esplorare l’Appalachia nella sua interezza vivendo un’avventura equilibrata e ottenendo ricompense adatte al proprio livello. Tutta l’Appalachia è ora disponibile per i giocatori di basso livello, mentre i veterani possono tornare nelle prime aree di gioco e affrontare nuove sfide.»

La Stagione 2

La Stagione 2: Armor Ace introduce poi talenti leggendari per personaggi sempre diversi e propone un nuovo sistema di missioni ripetibili, le operazioni giornaliere. A tal proposito, ci viene anticipato che potremo seguire l’eroe Armor Ace e la sua Power Patrol per portare la libertà sconfiggendo il Soggiogatore.

Gratis per tutti i giocatori, la nuova stagione include 100 gradi da raggiungere – tutti con nuove ricompense, tra le quali anche set di muri e soffitti per la serra, completo da soggiogatore e set per l’armatura atomica Power Patrol.

Talenti leggendari

Per quanto concerne, invece, i nuovi talenti leggendari, Bethesda ci anticipa che dal livello 50 in su potrete sbloccare degli slot per i talenti leggendari – ognuno con quattro gradi, sbloccabili riciclando le carte Talento che non servono. Tra questi troverete:

Chimico picchiatore – Genera automaticamente una sostanza che migliora il combattimento a intervalli regolari

Danni collaterali – I nemici uccisi con un’arma da mischia hanno una probabilità di esplodere

Riavvio – Probabilità di auto-rianimarsi con salute al massimo se muori con indosso l’armatura atomica.

Operazioni giornaliere

Le operazioni giornaliere, infine, vi fanno entrare nelle aree istanziate dell’Appalachia per affrontare ondate di nemici casuali che vi daranno filo da torcere. Queste creature saranno uniche e mutate, dotate di super-poteri che vi faranno cambiare strategie in corso d’opera. Trovate ulteriori dettagli direttamente sul sito ufficiale.

Vi ricordiamo che Fallout 76 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.