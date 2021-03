PC Desktop ASUS D340MP a meno di 580 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 25 marzo 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il PC desktop ASUS D340MF, che oggi potete portarvi a casa a soli 579€, rispetto ai 799€ di listino, per un risparmio reale di 220€. Si tratta di un computer mini tower equipaggiato con il processore Intel Core i5-9400, accompagnato da 8GB di RAM, SSD da 256GB e scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 630.

Lo chassis, dal design minimalista, si integra perfettamente all’interno di qualsiasi ambiente. Il PC Desktop ASUS D340MF è stato progettato per soddisfare rigorosamente gli standard di durabilità MIL-STD-810G di livello militare, assicurandovi un’elevata durata nel tempo.

Non poteva di certo mancare una vasta selezione di porte sul retro, così da collegare tutte le periferiche desiderate, comprese le USB Type-C, di cui ne è stata posizionata una anche nella parte frontale.

