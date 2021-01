Partono le offerte Mediaworld dedicate a smartphone e tablet!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del fine settimana di Mediaworld, vi segnaliamo ora anche un’altra iniziativa presente sul portale, ed ovviamente dedicata alla scontistica. Stiamo parlando della campagna promozionale “Mobile Mania“, grazie al quale, fino al 17 gennaio, sarà possibile acquistare una moltitudine di prodotti tech a prezzi scontatissimi, potendo spaziare dai prodotti mobile, che sono il fulcro dell’iniziativa, sino alle macchine fotografiche! Il tutto, ovviamente, con sconti davvero eccellenti e con la tipica garanzia di affidabilità di Mediaworld che, oltre a consegne rapide, si impegna sempre più nel costruire un rapporto di efficienza e fiducia con la propria clientela.

E così tra tablet, smart TV ed una moltitudine di altre proposte, ci preme segnalarvi anche la presenza dell’ottimo smartphone OPPO RENO 4 Z in colorazione Ink Black, la cui fotocamera è stata progettata per creare un senso di profondità con un design su più livelli, che mette in risalto le fotocamere rispetto alla scocca colorata. La fotocamera principale da 48MP utilizza tecnologia di pixel binning 4 in 1. Il range dinamico ampio consente di scattare foto nitide e bilanciate in ogni condizione di luce. Il dispositivo è dotato di un display da ben 6,57″ in formato 20:9 a risoluzione 2.400×1.080 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e 400PPI come densità di pixel. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, il processore octa core MTK MT6873V è accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Solitamente OPPO RENO 4 Z viene proposto a 399,99€, mentre oggi potrete acquistarlo a soli 299,99€, risparmiando 100€. Insomma, OPPO RENO 4 Z ha tutte le carte in regola per essere il vostro nuovo smartphone per questo 2021, specie considerando il suo ottimo rapporto qualità/prezzo! In ogni caso, OPPO RENO 4 Z non è l’unico prodotto in sconto oggi tra le pagine di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare anche l’intera pagina dedicata alle offerte Mobile Mania, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di oggi.

