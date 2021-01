Smart TV, soundbar, iPad ed accessori gaming tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con la smart TV SAMSUNG QLED QE82Q70RATXZT da 82″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la smart TV SAMSUNG QLED QE82Q70RATXZT da 82″ viene proposta a 2.999€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 2.399€, risparmiando 600€.

Continuiamo con la soundbar YAMAHA MusicCast BAR 40 SW, dispositivo che migliorerà la vostra esperienza home cinema grazie all’incredibile suono surround DTS Virtual:X. Grazie al supporto dei TV 4K Ultra HD di ultima generazione, MusicCast BAR 40 SW offre ampie opzioni di connessione, che includono Bluetooth e HDMI, oltre ai servizi musicali in streaming integrati e alla funzionalità MusicCast multi-room. Grazie alla connessione Wi-Fi, il subwoofer può essere posizionato in qualsiasi punto della stanza. È sufficiente una presa di alimentazione e sarete pronti per passare a un nuovo livello di ascolto.

Solitamente la soundbar YAMAHA MusicCast BAR 40 SW viene proposta a 928€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 499€.

ito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, soundbar, iPad ed accessori gaming tra gli sconti del weekend del rivenditore Mediaworld.

