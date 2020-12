Partono le offerte di Natale Mediaworld: sconti fino a 300€!

La nota catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile che consente, fino al prossimo 10 dicembre, di acquistare prodotti anche a tasso zero ed avere uno sconto immediato in base all’importo speso.

Nello specifico, chi acquisterà presso un negozio fisico, oppure ordinerà sul sito, prodotti promozionati per un importo minimo di 500€ – unico scontrino, ordine

per acquisti online – riceverà uno sconto immediato, in base all’importo totale dell’acquisto rientrante in

una delle quattro ipotesi di spesa di seguito riportate:

Importo totale acquisto compreso tra 500,00€ e 749,99€ : Sconto immediato di 50,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 6,66%/massimo 10%)

: Sconto immediato di 50,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 6,66%/massimo 10%) Importo totale acquisto compreso tra 750,00€ e 999,99€ : Sconto immediato di 100,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10%/massimo 13,33%)

: Sconto immediato di 100,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10%/massimo 13,33%) Importo totale acquisto compreso tra 1.000,00€ e 1999,99€ : Sconto immediato di 150,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10%/massimo 15%)

: Sconto immediato di 150,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10%/massimo 15%) Importo totale acquisto pari o superiore a 2.000,00€: Sconto immediato di 300,00€ (sconto massimo 15%)

Si precisa che lo sconto spettante sarà ripartito, in modo proporzionale, su tutti i prodotti promozionati

Facciamo presente che SONO ESCLUSI dall’iniziativa e pertanto non concorrono al calcolo dell’importo minimo: nuovi modelli iPhone (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini), i Notebook, i Tablet, le Console, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci , le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi.

Il catalogo di MediaWorld è davvero sconfinato e comprende prodotti appartenenti alle categorie più disparate, dalla telefonia, videocamere, fotocamere e computer a console, videogiochi, smart tv e grandi e piccoli elettrodomestici. Di seguito ve ne proponiamo una nostra selezione, ma vi invitiamo a consultare la pagina dell’offerta per tutti i dettagli.

La nostra selezione