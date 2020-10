Partono le nuove offerte su console e videogiochi targate eBay!

Il noto sito eBay ha lanciato una serie di alcune ottime occasioni che noi di Spaziogames abbiamo esaminato e di cui vi proponiamo un selezione in questa notizia. Parliamo di un gran numero di sconti su videogiochi e console di ultima generazione, proposti a prezzi davvero appetibili.

Ad esempio, potete portarvi a casa Super Mario 3D All-Stars a soli 49,90€. All’interno della raccolta troverete tre videogiochi aggiornati nella grafica e attualizzati per funzionare sfruttando al meglio le caratteristiche di Nintendo Switch. Il primo è Super Mario 64, un grande classico della saga che ha bisogno di poche presentazioni e che ha rappresentato un grande punto di svolta per il franchise più famoso di casa Nintendo. Il secondo del pacchetto è invece Super Mario Sunshine, uscito originariamente nel 2002 su Nintendo GameCube e rimasto nell’immaginario per la sua peculiare atmosfera estiva. Chiude il cofanetto Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007 e che consentiva per la prima volta a Mario di lasciare – letteralmente – il pianeta Terra per avventurarsi nella galassia, tra pianeti differenti e in mezzo a una varietà mai vista prima.

Passando alle console, non possiamo che consigliarvi l’acquisto di Nintendo Switch Lite ad un prezzo davvero conveniente. Questa versione della console di Nintendo è esclusivamente portatile, e questo vuol dire che non vi verrà consegnata completa di dock come il modello base (che è anche casalingo ma costa pure oltre cento euro in più). Ve la proponiamo nella sua colorazione più elegante, perfetta per giocatori un po’ più in là con gli anni che richiedono un prodotto funzionale e adatto ad ogni spazio della casa e della portabilità.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle offerte su videogiochi e console presenti nel catalogo di eBay.

Offerte su console e videogiochi su eBay