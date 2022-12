Parte il calendario dell’avvento di Gamestop! Nuove offerte ogni giorno!

Come ogni anno, la nota catena Gamestop lancia, con l’inizio del mese di dicembre, il suo personale “Calendario dell’Avvento” che, da oggi e fino al 24 di questo mese, vi proporrà ogni giorno una serie di nuove e imperdibili offerte su videogiochi, console ed accessori!

Si tratta di un’occasione davvero ghiotta per tutti coloro che in occasione del Black Friday non hanno avuto modo di acquistare tutti i regali di Natale, dato che, solitamente, proprio in occasione del “Calendario dell’Avvento” Gamestop offre sconti sostanziali su tantissimi prodotti.

Oggi si parte subito con una serie di offerte che sicuramente potranno interessare i possessori (o futuri possessori) di Nintendo Switch, in quanto viene data la possibilità di portarsi a casa Splatoon 3, Kirby e la Terra Perduta, Mario Party Superstars o Animal Crossing: New Horizons a soli 49,98€, ma non mancano anche Ring Fit Adventure a 69,98€ o Nintendo Switch Sports a 39,98€, senza dimenticare le protezioni per lo schermo in vetro temperato o il controller PowerA dedicato a Super Mario ad appena 12,98€.

Insomma, come avete potuto capire, Gamestop sta facendo le cose in grande e siamo abbastanza sicuri che nel corso dei prossimi giorni ci saranno offerte ancora più entusiasmanti. Vi invitiamo, per questo motivo, a consultare la pagina dedicata alla promozione. Attenzione però: come vi abbiamo riferito in apertura, le offerte cambieranno ogni giorno, quindi se siete attratti da un prodotto (o più in particolare) vi consigliamo di procedere immediatamente all’acquisto in quanto avrete solo 24 ore di tempo prima della comparsa di nuovi sconti.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.