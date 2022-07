Pannelli luminosi Nanoleaf in super sconto per il Prime Day 2022!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente ai pannelli luminosi Nanoleaf, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Tra i vari prodotti Nanoleaf attualmente in sconti, vi segnaliamo il Nanoleaf Canvas Smarter Kit, che attualmente potete portarvi a casa a soli 132,99€, rispetto agli usuali 199,99€ di listino, con uno sconto del 34% e un risparmio reale di 67€.

Nanoleaf Canvas è un kit che consta di diversi pannelli luminosi, simili a delle tele, che avete la possibilità di sistemare in modo creativo sulle pareti, andando a realizzare l’illuminazione ideale per la vostra postazione. Questi pannelli, che reagiscono anche al vostro tocco modificando l’illuminazione, sono totalmente smart – e quindi perfino in grado di illuminarsi al ritmo di musica, o di assumere il colore delle immagini che state vedendo sulla vostra smart TV, creando uno splendido e coinvolgente effetto pendant.

Personalizzabili in sedici milioni di colori e con temperature che vanno da 1200 a 6500K, i pannelli Nanoleaf Canvas vantano un montaggio facile e privo di sforzi, con il set che include già tutto il necessario per assicurarli a piacimento alla vostra parete. Inoltre, l’illuminazione è personalizzabile dall’app apposita su Android e iOS, oltre a essere compatibile con assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, che cambieranno gli effetti e i colori al semplice ordine della vostra voce.

