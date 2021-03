Outplayed, i prodotti del team italiano di League of Legends su Amazon

Outplayed, nota in precedenza come Outplayed Black e Outplayed War, è una squadra italiana che milita nel panorama eSport del noto League Of Legends. Il team, attualmente, conta al suo interno non solo membri italiani ma anche di altre nazionalità ed ha ottenuto risultati importanti a livello internazionale. Il gigante dell’ecommerce Amazon ha dedicato al team un’intera area del sito, dove è possibile acquistare accessori e capi d’abbigliamento dedicati, anche a prezzo scontato!

La scelta è piuttosto vasta e spazia dalla bellissima T-shirt uomo Outplayed Demon, proposta a prezzi a partire da 23,15€, che propone una splendida illustrazione che riproduce il volto di un demone accompagnato da alcuni ideogrammi in lingua giapponese. Continuando con le magliette a manica corta, vi segnaliamo anche la Outplayed Kanji, i cui prezzi partono da 25,15€, questa volta di colore bianco, che presenta alcuni kanji nella parte centrale all’interno di una coltre di fumo verde. Inoltre, segnaliamo che è anche presenta una variante a manica lunga della maglia Outplayed Demon, acquistabile a prezzi a partire da 41,83€.

Passando agli accessori, di certo non possiamo non menzionare le mascherine con il logo Outplayed, indispensabili visto il periodo storico nel quale stiamo vivendo, nonché il tappetino da gaming per il mouse, delle dimensioni di 600x350x2 mm e rivestito con gomma antiscivolo.

Questi sono solo alcuni dei prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su accessori e capi d’abbigliamento Outplayed presenti su Amazon.

