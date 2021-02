Ottieni uno sconto di 100€ e accessori gratuiti su OnePlus 8 Pro

State pensando di acquistare un nuovo smartphone e desiderate un dispositivo moderno e dotato di tutte le caratteristiche degne di un terminale di ultima generazione? Abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente direttamente sul sito ufficiale di OnePlus è possibile acquistare il nuovissimo OnePlus 8 Pro usufruendo di uno sconto di ben 100€ ed avere in omaggio anche un utile accessorio!

OnePlus 8 Pro è uno smartphone equipaggiato con uno splendido display QHD+ da 6.78″ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, in grado di visualizzare in maniera fluida e perfetta i vostri contenuti grazie all’impiego del “Fluid Engine“, che garantisce che i filmati siano mostrati con una fluidità impeccabile, mentre la tecnologia MEMC offre un movimento ancora più omogeneo. Il display ha inoltre ottenuto la certificazione HDR10+ con la capacità di raggiungere un valore stupefacente di 1.300 nit, una valutazione A+ di DisplayMate e una certificazione SGS Eye Care Display.

Ad animare OnePlus 8 Pro troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 865, il 25% più potente dello Snapdragon 855+, accompagnato da 12GB di RAM LPDDR5, che migliorano la velocità di funzionamento del 30% consumando il 20% di energia in meno a confronto delle precedenti LPDDR4, e 256GB di memoria integrata. Per ciò che concerne il comparto connettività, lo smartphone dispone di supporto alle reti WiFi 6 e, soprattutto, 5G, consentendovi di essere già pronti per il futuro.

OnePlus 8 Pro vi permette di scattare fotografie di assoluta qualità grazie alla sua potente fotocamera quadrupla da 48MP che, oltre ad offrire la possibilità di ottenere immagini dettagliate e meravigliosamente esposte, consente di registrare video eccellenti anche mentre siete in movimento o in condizioni di illuminazione particolarmente difficoltose.

Insomma, come avrete capito, OnePlus 8 Pro è assolutamente uno smartphone di altissimo livello, che ora, grazie alla promozione in corso sul sito ufficiale, potete portarvi a casa usufruendo di un sconto immediato di ben 100€ ed avere un accessorio gratuito. Nel caso foste interessati, potete procedere all’acquisto direttamente dal link sottostante.

» Clicca qui per acquistare OnePlus 8 Pro a prezzo scontato «