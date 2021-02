Ora sono ben 4 i film sul caso GameStop-Wall Street

Lo scorso 1 febbraio vi avevamo annunciato che il caso GameStop-Wall Street sarebbe presto diventato un film, con MGM che ha acquisito i diritti cinematografici per la proposta di libro The Antisocial Network, di Ben Mezrich.

A quanto pare, non è finita qui: un altro lungometraggio basato sugli eventi di GameStop è infatti in fase di sviluppo presso HBO (via Variety). Il progetto è in mano ai produttori esecutivi Andrew Ross Sorkin di TBTF Productions, Len Amato di Crash & Salvage e Jason Blum di Blumhouse Television.

Questo secondo film è descritto come un’indagine di come una rivolta populista dei day trader nati sui social media abbia battuto Wall Street giocando la loro stessa partita, capovolgendo il mercato azionario e scuotendo il mondo finanziario nelle fondamenta.

Questo è solo l’ultimo progetto sullo schermo creato per raccontare le recenti vicende del mercato azionario attorno GameStop. Oltre ai due film annunciati in precedenza, sono infatti in arrivo anche un docufilm sul tema e un terzo adattamento cinematografico dello scrittore Mark Boal (“The Hurt Locker”, “Zero Dark Thirty”), con Noah Centineo che reciterà un ruolo di primo piano. Insomma, chi più ne ha più ne metta.

Ricordiamo che tutto è nato a seguito di un rialzo strepitoso delle azioni di GameStop, le quali hanno raggiunto un valore inaspettatamente alto dopo che il subreddit di Wall Street ha visto i suoi partecipanti unirsi per combattere i fondi speculativi che avevano invece predetto un netto calo sostanziale (tanto da far drizzare le antenne anche alla Casa Bianca).

Tutta questa storia ha però portato anche buone notizie: Hunter Kahn, uno studente di soli 20 anni, ha utilizzato una notevole somma di denaro guadagnata dalle azioni GameStop comprando una Nintendo Switch Lite e un gran numero videogiochi per un ospedale pediatrico.