Ora potete provare gratis Captain Tsubasa: ecco come fare

Uscito durante la scorsa estate, Captain Tsubasa: Rise of New Champions si è proposto come interessante alternativa ai videogiochi di calcio che da anni si dividono il mercato di chi punta alla simulazione: al suo interno, infatti, i giocatori possono vestire i panni dei protagonisti di quella serie animata che da noi è conosciuta come Holly & Benji, divertendosi tra azioni spettacolari, tiri fuori da ogni legge della fisica e parate supereroistiche.

Considerando le peculiarità del titolo, è comprensibile che alcuni vogliano provarlo gratis, prima di procedere con l’acquisto del gioco completo. Ecco perché Bandai Namco ha annunciato oggi – dopo quella da Little Nightmares II – l’arrivo di una demo che potete testare subito su diverse piattaforme.

Captain Tsubasa è uscito nel 2020

Su PlayStation Store per PS4 (ma è compatibile anche con PS5 in retrocompatibilità) e su Nintendo eShop per Switch potete mettere le mani su questa demo, che vi permetterà di giocare il tutorial e la modalità versus offline nei panni delle squadre Scuola Media Nankatsu, Toho Academy, Scuola Media Furano e Scuola Media Musashi.

Di seguito trovate i link dove scaricare la demo sulle diverse piattaforme su cui è disponibile:

Vi ricordiamo che per tutti gli ulteriori dettagli e per vedere in azione il gioco potete fare riferimento alla video recensione del nostro Valentino Cinefra, che ha premiato le scorribande videoludiche di Holly & Benji con un’ottima valutazione.