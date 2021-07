Ora potete partire provare gratis Red Solstice 2 e partire per Marte

I videogiochi hanno immaginato in molteplici modi come potrebbe essere la venuta degli esseri umani su Marte e, meglio ancora, che tipo di conflitti si potrebbero generare sul pianeta rosso. Lo fa anche Red Solstice 2: Survivors, titolo disponibile da qualche settimana in cui siete chiamati a infiltrarvi in un campo di battaglia tattico in tempo reale e a far valere le vostre ragioni.

Il nostro Marino ne aveva approfondito la conoscenza nella nostra recensione completa, dove si era misurato in battaglie di ogni tipo per cercare di avere ragione delle orde nemiche e di dare un futuro (marziano) all’umanità.

Red Solstice 2, che vi permette di creare una squadra fino a otto membri differenziati per classe e specializzazione, può essere ora il gioco che vi terrà compagnia gratis nel weekend (e non solo): con una nota ufficiale, infatti, 505 Games ha annunciato che è da qualche ora disponibile una demo gratuita su Steam che vi permette di vivere “The Awakening”, la prima missione single-player del gioco.

Red Solstice 2 è disponibile dallo scorso giugno

Questa prova sarà disponibile per un periodo di tempo limitato e, sottolinea il publisher, può essere scaricata semplicemente attraverso la pagina Steam del gioco, disponibile a questo indirizzo.

Se vi siete già armati di mouse e tastiera, vale la pena ricordare che questi sono i requisiti minimi raccomandati per giocare sul vostro PC, quindi verificate di rientrarci:

Sistema operativo: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) Processore: Intel Core i5-2300 or AMD FX-4350

Intel Core i5-2300 or AMD FX-4350 Memoria: 6 GB di RAM

6 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB o AMD Radeon HD 5750, 1 GB

NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB o AMD Radeon HD 5750, 1 GB Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 10 GB di spazio disponibile

Se, invece, volete la miglior esperienza possibile, questi sono i requisiti raccomandati per giocare:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i5-4690K or Ryzen 3 1300X

Intel Core i5-4690K or Ryzen 3 1300X Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780, 3 GB o AMD Radeon R9 290X, 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 780, 3 GB o AMD Radeon R9 290X, 4 GB Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 10 GB di spazio disponibile

Per tutti gli ulteriori dettagli relativi a Red Solstice 2: Survivors vi raccomandiamo di consultare la pagina dedicata sul nostro sito.