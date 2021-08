Ora disponibile PS5 Digital da MediaWorld! [Agg.]

Aggiornamento ore 15.05: la vendita doveva iniziare alle ore 15.00, ma al momento il portale MediaWorld risulta non disponibile. Aggiorneremo la notizia appena ci saranno disponibilità per la console.

Da quando è arrivata sul mercato lo scorso mese di novembre, PlayStation 5 è sempre stato molto difficile da trovare: l’altissima domanda per la console di casa Sony ha reso infatti le scorte del tutto non sufficienti rispetto ai desideri dei videogiochi, e la crisi dei semiconduttori ha fatto il resto, non permettendo di tenere il passo con le richieste degli appassionati.

Per questo, noi di SpazioGames tutti i giorni vi segnaliamo le nuove disponibilità di PS5 e proprio oggi ecco che potete comprare PS5 Digital da MediaWorld. La console, che ha un prezzo di listino di 399,99€, è disponibile dalle ore 15.00 e potete acquistarla al link di seguito:

» Clicca qui per acquistare PlayStation 5 Digital da MediaWorld«

PlayStation 5 Digital ha lo stesso hardware e le stesse specifiche di PS5 standard. La differenza tra le due console risiede nell’assenza del lettore Blu-Ray, che come notate modifica anche il corpo della console, in questo caso più simmetrico e privo della curvatura dove viene alloggiato il lettore, nella standard.

La console ha 825 GB di spazio di archiviazione SSD che potete utilizzare per salvare i vostri giochi, che andrete ad acquistare esclusivamente attraverso PlayStation Store, scaricandoli attraverso la vostra connessione. All’interno della confezione troverete tutti i cavi per il collegamento all’alimentazione e alla TV (o a un monitor con HDMI, se preferite), oltre al controller DualSense di colorazione bianca e al relativo cavo di ricarica.

Da quando ha esordito lo scorso anno, vi abbiamo raccontato PS5 come la naturale evoluzione di PS4: la console segue sulla linea tracciata dalla sorella maggiore che vuole un’esperienza di gioco intuitiva e importanti esclusive da grandi studi a fare da magnete per i videogiocatori. Comprando PS5 Digital, quindi, vi porterete a casa la chiave d’accesso al mondo di nuova generazione immaginato da Sony, nell’attesa di giochi come Horizon: Forbidden West o il nuovo God of War.

» Clicca qui per acquistare PlayStation 5 Digital da MediaWorld «