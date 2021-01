Oppo Reno 4 Z 5G con uno sconto del 41% tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone.

Partiamo con OPPO RENO 4 Z 5G in colorazione Dew White, la cui fotocamera è stata progettata per creare un senso di profondità con un design su più livelli, che mette in risalto le fotocamere rispetto alla scocca colorata. La fotocamera principale da 48MP utilizza tecnologia di pixel binning 4 in 1. Il range dinamico ampio consente di scattare foto nitide e bilanciate in ogni condizione di luce. Il dispositivo è dotato di un display da ben 6,57″ in formato 20:9 a risoluzione 2.400×1.080 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e 400PPI come densità di pixel. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, il processore octa core MTK MT6873V è accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Solitamente OPPO RENO 4 Z 5G viene proposto a 428,99€, mentre oggi potrete acquistarlo a soli 249,99€.

Un altro smartphone in offerta molto interessante è lo Huawei P40 Lite 5G che, dalla sua offre anch’esso quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite 5G utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili.

Solitamente Huawei P40 Lite 5G viene proposto a 376,99€, ma oggi potete comprarlo a soli 214,99€, con uno sconto del 41%.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sugli smartphone tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone

Offerte ancora disponibili