Oppo Find X3 Pro a un prezzo super solo per poche ore su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone moderno con uno schermo ampio e definito, abbastanza potenza per eseguire anche le applicazioni più impegnative ed equipaggiato con fotocamere di alta qualità? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottimo Oppo Find X3 Pro a un prezzo davvero imperdibile! Attenzione: l’offerta terminerà alla mezzanotte di oggi, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e procedere all’acquisto!

Lo smartphone Oppo Find X3 Pro è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,7″ a risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva.

Il comparto fotocamere dello smartphone vede la presenza di un obiettivo grandangolare e ultra grandangolare da 50MP, accompagnati da un teleobiettivo da 13MP e una microlente fino a 60X, consentendovi di scattare scatti perfetti in qualsiasi circostanza.

Equipaggiato con protezione IP68, Oppo Find X3 Pro 5G non solo resiste agli schizzi d’acqua più leggeri, ma sopravvive anche alle vostre giornate più avventurose. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Solitamente lo smartphone Oppo Find X3 Pro viene proposto a 1.149,99€, ma oggi potete acquistarlo a soli 899,90€, con un risparmio reale di 250€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente utile ad un prezzo shock. Lo smartphone Oppo Find X3 Pro non è l’unico prodotto del brand in promozione, ma a questo link trovate anche altri prodotti, come auricolari wireless e smartphone.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Acquista ora OPPO Find X3 Pro a 899,90€ invece di 1.149,99€ , sconto del 22% «

