Oppo Find X2 Neo a meno di 500€ tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone, smart TV e Nintendo Switch.

Iniziamo con lo smartphone Oppo Find X2 Neo, dispositivo dal design curato grazie alle sue curve levigate, che si adattano perfettamente alle vostre mani. Dotato di un display Ultra Vision da 6,7″ con risoluzione di 2.400×1.080 pixel, Oppo Find X2 Neo assicura un’elevatissima qualità di visione anche grazie alla frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Grazie all’innovativo O1 Ultra Vision Engine di OPPO, l’esperienza video raggiunge è assolutamente eccezionale, mentre ad animare il dispositivo troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 865 che integra una CPU octa-core con clock sino a 2,84GHz, 12GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il reparto fotografico può contare un obiettivo primario da 48MP, un ultra grandangolo da 48MP ed un teleobiettivo periscopico da 13MP.

Solitamente lo smartphone Oppo Find X2 Neo viene proposto a 727,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 499,99€.

Continuiamo con Nintendo Switch, console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2″ multi-touch capacitivo. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Trattandosi del modello 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione è incluso un Joy-Con destro e uno sinistro.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone, smart TV e Nintendo Switch tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

