Oppo Band Style solo per oggi a un prezzo imperdibile su Amazon!

Se siete alla ricerca di una nuova smartband che vi permette di monitorare la vostra attività fisica o la qualità del vostro sonno? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottima Oppo Band Style a un prezzo davvero imperdibile! Attenzione: l’offerta terminerà alla mezzanotte di oggi, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e procedere all’acquisto!

La smartband Oppo Band Style offre la possibilità di monitorare ben 12 modalità di workout, così da seguirvi in qualsiasi attività fisica nella quale potete cimentarvi, da una semplice camminata fino al nuoto, corsa e molto altro.

La smartband Oppo Band Style offre un’autonomia sino a 12 giorni e può essere ricaricata in appena 90 minuti. È dotata di uno schermo AMOLED da 1,1″ con colori intensi e una risoluzione elevata ed è protetto da un vetro curvo 2D rinforzato e resistente ai graffi.

La smartband Oppo Band Style vi fornirà anche utili informazioni relative alla vostra qualità del sonno, nonché al tasso di saturazione dell’ossigeno nel sangue per offrirvi la massima quantità di informazioni disponibili per fare un quadro generale della vostra salute. In pratica, la smartband Oppo Band diventerà il vostro personal trainer personale, grazie anche alla possibilità di monitorare la vostra attività cardiaca sia a riposo che in allenamento.

Solitamente la smartband Oppo Band Style viene proposto a 69,90€, ma oggi potete acquistarlo a soli 39,90€, risparmiando 30€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente utile ad un prezzo shock. La smartband Oppo Band Style non è l’unico prodotto del brand in promozione, ma a questo link trovate anche altri prodotti, come auricolari wireless e smartphone.

