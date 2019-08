Oninaki disponibile da oggi per PC, PS4 e Nintendo Switch

Square Enix ha annunciato oggi che Oninaki, l’ultimo RPG d’azione sviluppato dal team di talento di Tokyo RPG Factory, è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam.

Il trailer di lancio è disponibile di seguito:

Creato sotto la supervisione del produttore creativo Takashi Tokita (Chrono Trigger, Parasite Eve), Oninaki narra la storia di Kagachi, un giovane Watcher che ha il compito di guidare le anime perdute verso il prossimo mondo.

Dopo aver incontrato una ragazza misteriosa di nome Linne, il suo destino si intreccerà con il sangue e la morte. Kagachi può usare i poteri dei Daemon contro i suoi nemici, sfruttando le loro abilità e tecniche uniche durante i combattimenti.

Con alberi delle abilità dei Daemon personalizzabili, meccaniche di gioco da RPG d’azione veloci ed emozionanti e una misteriosa storia ambientata in un mondo unico, il titolo inviterà i giocatori a partire all’avventura in un fantastico luogo in cui la morte è solo l’inizio.

Oninaki è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam. Inoltre, per Nintendo Switch e PlayStation 4 è anche disponibile un’edizione fisica in quantità limitata, disponibile esclusivamente sullo Square Enix Store.

Questa edizione include una cover reversibile con un’immagine dei protagonisti del gioco.

È infine possibile scaricare una demo giocabile gratuita per tutte e tre le piattaforme.

