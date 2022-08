OnePlus Nord 2 X Pac-Man Edition: sconto del 16% su Amazon!

Anche oggi, venerdì 5 agosto 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo allo smartphone OnePlus Nord 2 x PAC-Man Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 445€, rispetto agli usuali 529€ di listino, con uno sconto del 16%, pari a un risparmio reale di 84€.

Questa edizione speciale dello smartphone OnePlus Nord 2 presenta tanti contenuti aggiuntivi a tema Pac-Man in tutto il telefono, come sfondi dinamici, adesivi fotografici e molto altro. Il suo design include una cover posteriore fosforescente creata per assomigliare al labirinto di Pac-Man.

Lo smartphone OnePlus Nord 2 è animato dal SoC MediaTek Dimensity 1200-AI, accompagnato da 12 GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display da 6,43″ a risoluzione FullHD+ (2400×1800 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e 410PPI come densità di pixel per immagini sempre nitide e fluide.

Il comparto fotocamere di OnePlus Nord 2 vede la presenza di un obiettivo primario da 50MP con sensore Sony IMX766, un ultra grandangolo da 8MP e uno monocromatico da 2MP. Grazie alla funzione di stabilizzazione ottica delle immagini, potrete catturare foto e video incredibilmente nitidi.

Inoltre, lo smartphone OnePlus Nord 2 è in grado di accompagnarvi per tutta la giornata grazie alla sua elevata autonomia e, in caso di necessità, potete sempre contare sulla ricarica rapida Warp Charge da 65W in grado di portare la batteria da 4.500mAh al 60% in appena 15 minuti.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo smartphone risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.