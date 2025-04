Ricariche PSN e abbonamenti Xbox e Nintendo a PREZZI SHOCK su CDKeys!

CDKeys ha appena aggiornato il proprio catalogo con una selezione di offerte digitali pensate per chi vuole ricaricare il proprio profilo PlayStation, Nintendo o Xbox a un prezzo vantaggioso. Le promozioni includono gift card scontate e abbonamenti digitali, perfette per acquistare giochi, DLC e servizi online spendendo meno. Gli sconti sono validi esclusivamente scegliendo l'Italia come paese di fatturazione e accedendo con un account CDKeys.

Offerte gift card PSN e abbonamenti Xbox, chi dovrebbe approfittarne?

Tra le offerte più interessanti segnaliamo l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 1 mese, disponibile a 11,99€ con il codice sconto XBOX1, ideale per chi desidera accedere a un ampio catalogo di titoli per Xbox One, Series X|S e PC. Anche gli utenti Nintendo possono approfittare di un’ottima promozione: l’abbonamento Nintendo Switch Online 12 mesi con Expansion Pack è in offerta a 29,99€ inserendo il codice EXP12, perfetto per chi vuole giocare online e accedere ai contenuti classici.

Per quanto riguarda il mondo PlayStation, sono disponibili numerose opzioni a prezzo scontato. La gift card da 20€ è proposta a 16,43€ con il codice TOPUP2, mentre quella da 25€ scende a 21,99€ utilizzando TOPUP25. Se preferite un taglio intermedio, potete scegliere la card da 35€ a 29,99€ con il codice TOPUP35, oppure quella da 40€ a 34,99€ con TOPUP40.

Le carte da importo maggiore includono la gift card da 50€ a 43,99€ con SCONTI50, quella da 60€ a 52,49€ grazie a TOPUP60, e la versione da 80€ a 73,49€ con TOPUP80. Infine, per chi desidera una ricarica più consistente, sono disponibili le gift card da 120€ a 105,99€ con TOPUP120, e da 150€ a 137,99€ con il codice TOPUP150.

Tutti i codici digitali vengono inviati istantaneamente via email e possono essere riscattati subito dopo l'acquisto. Ricordiamo che gli sconti non sono cumulabili con eventuali CDKoins e sono applicabili solo impostando correttamente l’Italia come paese di fatturazione. Gli utenti ospiti possono comunque usufruire della promozione accedendo alla fase di checkout sicuro.

Queste nuove promozioni di CDKeys rappresentano una fantastica occasione per chi vuole espandere la propria libreria digitale o rinnovare un abbonamento spendendo meno. La varietà delle gift card disponibili consente di adattare il budget alle proprie necessità, con il vantaggio di una consegna immediata e sicura. Un’opzione consigliata per chi cerca risparmio, flessibilità e affidabilità su contenuti Xbox, Nintendo e PSN.

