Porta la tua postazione di guida al livello successivo con questo volante Thrustmaster, oggi al MINIMO STORICO!

Se siete appassionati di sim racing e desiderate portare la vostra esperienza di guida virtuale a un livello superiore, l'offerta attuale su Amazon inerente al Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition MOD rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Questo straordinario volante da competizione per PC e Xbox One è disponibile a soli 492,90€, con un ribasso significativo rispetto al precedente prezzo di 683,10€. Si tratta del minimo storico, il che rende questa promozione ancora più interessante per chi cerca un prodotto professionale a un prezzo finalmente accessibile.

Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition MOD, chi dovrebbe acquistarlo?

Thrustmaster TS-XW Racer si distingue per il suo servomotore brushless da 40 watt, capace di generare un force feedback potente e reattivo, adattandosi sia alle curve ampie che alle manovre più tecniche e serrate. Il sistema di raffreddamento Motor Cooling Embedded garantisce prestazioni costanti anche nelle sessioni più lunghe, mantenendo una silenziosità impressionante. L'angolo di sterzata regolabile da 270° a 1080°, unito a un peso contenuto del solo volante (meno di 1,2 kg), permette di ottenere un'inerzia ottimale per sensazioni di guida estremamente realistiche.

Non meno importante è la compatibilità con l'intero ecosistema Thrustmaster, che consente di utilizzare il volante con diversi accessori, come il cambio add-on TH8A (venduto separatamente). Il sistema Quick Release facilita il distacco e l'aggancio del volante dalla base, offrendo massima versatilità. Il volante include tutti i pulsanti ufficiali Xbox One ed è pienamente compatibile con i giochi di guida supportati, sia su console che su PC.

La tecnologia H.E.A.R.T. con algoritmo Field Oriented Control assicura una precisione di 16 bit e una risposta dinamica in tempo reale, mentre l'alimentatore Turbo Power fornisce una potenza costante con picchi fino a 400 watt, garantendo reattività senza compromessi.

A completare il pacchetto troviamo la pedaliera T3PA, interamente in metallo e dotata del sistema Conical Rubber Brake Mod per un'esperienza di frenata realistica e modulabile. Totalmente regolabile in altezza, inclinazione e distanza, si adatta perfettamente a ogni tipo di giocatore.

A questo prezzo e con tali caratteristiche, Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 Competition MOD si configura come uno dei migliori volanti sul mercato per chi desidera un'esperienza di guida immersiva e competitiva.

