Il gioco in scatola What Do You Meme? è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile! Il celebre party game per adulti, l'unico completamente in italiano, vi permetterà di creare i meme più divertenti insieme ai vostri amici. Con 75 carte immagine e 360 carte didascalia (incluse quelle esplicite), questo gioco garantisce risate infinite per gruppi da 3 a 20 giocatori. Attualmente è in offerta a 20€ invece di 39,99€, con uno sconto incredibile del 50%.

What Do You Meme?, chi dovrebbe acquistarlo?

What Do You Meme? è il gioco perfetto per gruppi di amici che cercano un modo originale e divertente per trascorrere le serate insieme. Ideale per chi ama l'umorismo irriverente e i meme, è consigliato a chi vuole rompere il ghiaccio durante feste o ritrovi, creando momenti di pura ilarità. Con la sua versione interamente in italiano, soddisfa l'esigenza di chi desidera un intrattenimento accessibile perfetto per coinvolgere anche i meno esperti di giochi da tavolo.

What Do You Meme? è un party game che combina immagini meme popolari con didascalie esilaranti. Il gioco include 75 carte immagine, 287 carte didascalia standard e 73 carte esplicite per adulti, oltre a un pratico cavalletto. Ogni turno un giudice sceglie un'immagine meme, mentre gli altri giocatori selezionano la didascalia più divertente dalle 7 carte in loro possesso. Il meccanismo è semplice ma efficace: vince chi riesce a creare l'abbinamento più esilarante.

Con uno sconto del 50% che porta il prezzo da 39,99€ a soli 20€, What Do You Meme? rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un gioco in grado di garantire risate e momenti indimenticabili. La versione italiana vi permetterà di divertirvi senza barriere linguistiche, mentre le carte esplicite aggiungono quel tocco di trasgressione perfetto per le serate tra adulti.

