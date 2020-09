Offerte di settembre Amazon: tanti portatili Lenovo con sconti oltre i 200€!

State cercando un nuovo portatile per svolgere le vostre attività quotidiane e, perché no, divertirvi con i vostri videogiochi preferiti? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, il noto produttore Lenovo ha lanciato una promozione su Amazon che vi consentirà di comprare diversi notebook a prezzo scontato.

Coloro che cercano un notebook da gaming veloce e performante sicuramente potranno essere interessati al Lenovo Legion Y40, equipaggiato con un monitor 17,3″ IPS in full HD a 144 Hz, con un refresh rate ideale anche per godere al massimo dei videogiochi che richiedono particolare velocità. Ad animare il notebook è un processore Intel i9-9750H di nona generazione, dotato di sei core e dodici thread, mentre la forza bruta per il gaming è affidata alla scheda grafica NVIDIA RTX 2060 da 6 GB GDDR6, all’avanguardia per garantire performance ottimali anche con i videogiochi più recenti e non manca nemmeno il supporto agli effetti ray tracing in tempo reale.

La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM da 2666MHz, mentre gli input sono affidati a una tastiera retroilluminata RGB con layout interamente in italiano, gestibile e personalizzabile con software già installato. Lenovo Legion Y740 è acquistabile per 1,799€, risparmiando 399,01€ sull’usuale prezzo di listino.

Se cercate un convertibile di recente introduzione sul mercato e dotato degli ultimi processori AMD Ryzen, il Lenovo IdeaPad Flex 5 è quello che fa per voi! Il dispositivo è equipaggiato con l’APU AMD Ryzen 7 4700U, che offre otto core ed ottime prestazioni a consumi ridotti. Il display IPS da 14″ a risoluzione FullHD permette di godere di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, mentre il quantitativo di RAM a bordo è di 8GB e lo spazio di archiviazione è pari a 512GB su veloce SSD NVMe.

Grazie alla Lenovo Digital Pen, inoltre, sarete in grado di prendere appunti e disegnare in maniera assolutamente naturale. Il Lenovo IdeaPad Flex 5 solitamente costa 949€, ma potrete portarvelo a casa a soli 849€, risparmiando 100€ sul prezzo di listino.

Di seguito trovate la nostra selezione delle offerte sui notebook Lenovo più interessanti su Amazon.

Offerte portatili Lenovo su Amazon

Altre offerte Amazon