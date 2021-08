Offerte di settembre Amazon: sconti da urlo sulle cuffie Beats

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di cuffie Beats.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi le cuffie Beats Studio3 Wireless in colorazione nera e oro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 209€, rispetto ai 349,95€ di listino, per un risparmio reale di 140,95€.

Le cuffie Beats Studio3 Wireless, fornite in una pratica custodia rigida per portarle sempre con voi, sono dotate del chip Apple W1, il quale assicura una connettività Bluetooth di classe 1, che migliora la portata e la potenza del segnale.

Pensate per essere indossate comodamente per tutta la giornata, le cuffie Beats Studio3 Wireless offrono morbidi padiglioni e una struttura ergonomica flessibile in grado di adattarsi perfettamente alla forma della testa.

La qualità sonora delle cuffie Beats Studio3 Wireless è garantita dalla tecnologia di cancellazione del rumore adattiva pura (Pure ANC) che blocca i rumori ambientali e calibra in tempo reale i suoni per preservarne la nitidezza e la gamma dinamica.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Le migliori offerte di settembre di Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon