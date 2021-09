Offerte di settembre Amazon: monitor gaming Philips a prezzi eccezionali

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di monitor gaming Philips.

Per chi ha bisogno di tanto spazio sul proprio desktop virtuale, consigliamo il monitor gaming Philips 345E2AE, che attualmente potete portarvi a casa a soli 335,50€, rispetto agli usuali 394,90€ di listino, per un risparmio reale di oltre 59€.

Il monitor gaming Philips 345E2AE è dotato di un pannello IPS in formato ultrawide 21:9 da ben 34″ a risoluzione 3440×1440 pixel con una luminosità massima di 300cd/m². Non manca neppure la tecnologia AMD Freesync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Ottima anche la riproduzione cromatica, data la copertura dello spazio colore sRGB del 120,3%, quindi si tratta di un prodotto che si presta bene anche a lavori dove è importante l’accuratezza cromatica delle immagini mostrate a schermo, ad esempio per il video editing o fotoritocco.

Il design moderno del monitor da gaming Philips 345E2AE si contraddistingue per la presenza di un profilo sottile su tre lati, assicurando un’esperienza visiva altamente coinvolgente. Inoltre, se non possedete degli altoparlanti esterni, potete ugualmente fare affidamento sugli speaker integrati sullo schermo. Il monitor da gaming Philips 345E2AE pensa anche alla salute dei vostri occhi, grazie alle tecnologie Flicker-Free e LowBlue Mode.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Le migliori offerte di settembre di Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon