Offerte di settembre Amazon: grandi sconti sui rasoi elettrici Gilette e Braun

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di rasoi Gillette e Braun.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi il rasoio elettrico Braun Serie 6, che oggi potete portarvi a casa a soli 125,99€, rispetto agli usuali 209,99€ di listino, per un risparmio reale di 84€.

Il rasoio elettrico Braun Serie 6 è equipaggiato con la testina SensoFlex, dermatologicamente testata in modo da ridurre al minimo la pressione ma, al contempo, garantire una rasatura profonda, adatta quindi anche le pelli più sensibili.

Il rasoio elettrico Braun Serie 6 è impermeabile al 100%, consentendo il suo uso anche sotto la doccia senza alcun problema e al suo interno include anche un pratico regolabarba per creare stili di barba diverse, da 0,5 a 7 mm.

Il rasoio elettrico Braun Serie 6 è dotato di una batteria interna agli ioni di litio di lunga durata e dalla ricarica veloce, tanto che basterà solo un’ora per una ricarica completa, l’equivalente di tre settimane di rasatura.

