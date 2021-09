Offerte di settembre Amazon: giochi Xbox One a prezzi imperdibili

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di videogiochi per Xbox One.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi il recente Scarlet Nexus, che attualmente potete portarvi a casa a soli 53,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, per un risparmio reale di 16€.

Scarlet Nexus è un action RPG dal sistema di combattimento peculiare che presenta un semi open world. Nel titolo, Bandai Namco ci propone la società di un futuro distopico basata sui dati, che non a caso costituiscono una delle valute spendibili, e sull’invasività e pervasività, per non dire sulla manipolazione, delle informazioni.

La storia di Scarlet Nexus, scritta dai creatori del famoso Tales Of Vesperia, è profonda e coinvolgente e vedrà i giocatori combattere mutanti impazziti scesi dal cielo grazie alle abilità della psicocinesi.

Piuttosto interessante anche Red Dead Redemption 2, prequel dell’originale Red Dead Redemption, proposto al prezzo scontato di 26,57€, rispetto ai 74,98€ usuali di listino. In Red Dead Redemption 2, il giocatore veste i panni del fuorilegge Arthur Morgan, uno dei più fidati della gang di Van Der Linde. Tra sparatorie, duelli, battute di caccia e partite a poker, l’utente può vivere a 360° il mondo del Far West, compreso l’accampamento della gang a cui fare ritorno per riposare.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

