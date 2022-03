Offerte di primavera eBay: con questo coupon potete risparmiare sino a a 300€

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti appartenenti a diverse categorie, tra cui notebook, smartwatch, fotocamere, abbigliamento, caschi e molto altro consentendovi di risparmiare sino a 300€!

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno di questa pagina: Codice: PRIMAVERA22

Valore Coupon: 10%

Spesa minima richiesta: 15€

Sconto Massimo ottenibile: 100€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 14 marzo 2022 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2022 ore 23:59 Come riscattare il buono sconto: Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Usa il coupon in queste categorie di prodotti

Si tratta dell’occasione perfetta per rinnovare la vostra abitazione in previsione della primavera. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice PRIMAVERA22 in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di tre volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 10% fino a 100€.

Ricordiamo che l’iniziativa sarà valida fino al prossimo 31 marzo e, per facilitarvi la scelta, di seguito vi abbiamo riportato i link diretti ad alcune categorie che partecipano a questa iniziativa.

Ad esempio, potete portarvi a casa l’eccellente notebook MacBook Air a soli 890,91€, rispetto agli usuali 1.159€ di listino, applicando il coupon PRIMAVERA22.

Il computer portatile MacBook Air è dotato di un display retina da 13,3″ IPS con la risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Sotto la scocca, il notebook MacBook Air è animato dal SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

