Offerte di primavera Amazon: tanti accessori gaming Razer a prezzi imperdibili

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 31 marzo, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche diversi accessori gaming Razer che, come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato così da puntare immediatamente agli affari migliori.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la tastiera Razer Huntsman Tournament Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 102,99€, rispetto ai 149,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 47€. La tastiera è dotata di tasti opto-lineari Razer, che offrono una risposta immediata con attivazione ottica da 1mm grazie alla registrazione tramite la luce. I tasti stessi assicurano un’elevata durata in virtù al loro doppio strato di PBT, così da essere sicuri della loro resistenza anche dopo tantissime ore di gioco ed allenamento.

La tastiera Razer Huntsman Tournament Edition possiede anche una memoria integrata nella quale è possibile memorizzare sino a cinque profili, senza contare la possibilità di effettuare il salvataggi degli stessi tramite cloud. Il collegamento al PC avviene tramite un cavo rimovibile USB Type-C, in modo da scollegare e ricollegare al volo la tastiera anche su più dispositivi.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sugli accessori Razer tra le offerte di primavera di Amazon.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte di primavera Amazon su accessori gaming Razer

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon