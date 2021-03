Offerte del weekend Amazon: tornano gli sconti su dispositivi ed accessori Microsoft Surface

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su dispositivi ed accessori Surface che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Ad esempio, tra i vari prodotti proposti a prezzo scontato troviamo l’ottimo Microsoft Surface Pro 7, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto ai 1.69€ di listino, per un risparmio reale di 270€. Il modello in promozione è equipaggiato con un processore Intel Core i4-1035G4 quad core di decima generazione, 8GB di LPDDR4x RAM, uno spettacolare display touchscreen PixelSense da 12,3″ a risoluzione 2.736×1.824 pixel e un SSD da 128GB, offrendovi offre tutta la potenza che vi serve per applicazioni di tutti i giorni.

Per quanto riguarda il reparto connettività, sul Microsoft Surface Pro 7 troviamo una porta USB-C, una porta USB-A, un connettore jack per cuffie da 3,5 mm, una porta Surface Connect, una porta per cover con tasti per Surface ed un lettore di schede microSDXC. Surface Pro 7 è perfetto per la situazione attuale, dove il lavoro e la didattica a distanza sono sempre più diffusi, grazie alla fotocamera anteriore da 5MP in grado di registrare video Full HD con supporto all’autenticazione facciale con Windows Hello, mentre sul retro trova posto una fotocamera posteeriore da 8MP con messa a fuoco automatica.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su dispositivi ed accessori Surface tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

