Offerte del giorno eBay: tanti sconti su sneaker e prodotti informatici

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a sneaker e prodotti informatici.

Partiamo con le bellissime scarpe Sneaker Uomo DIADORA Modello JOG LIGHT C offerte in varie colorazioni a soli 29,99€ contro i 59,99€ del prezzo di listino (parliamo quindi del 50% di sconto reale). Passiamo poi alle altrettanto comode scarpe New Balance GM 500 Uomo, proposte al costo di 39,90€ contro i 69,90€ del costo originale (ossia il 43% di sconto), per poi arrivare alle scarpe Sneaker UMBRO per uomo a soli 29,99€ contro i 59,99€ del costo base (per il 50% di sconto).

Passiamo poi alle scarpe Sneaker Uomo DIADORA Modello PITCH CV 2 proposte al prezzo di soli 29,99€, contro i 59,99€ del costo base (ossia il 50% di sconto), arrivando poi alle bellissime scarpe Sneaker Uomo LUMBERJACK Modello ALLEY a soli 39,99€ contro i 79,99€ del prezzo base.

Passando ai prodotti informatici, sicuramente colpisce la presenza del MacBook Air 13,3″, dispositivo che presenta la nuova tastiera retroilluminata con tecnologia Magic Keyboard con tasti con meccanismo a forbice perfezionato ed escursione di 1 mm, abbandonando la tanto criticata, e problematica, Butterfly Keyboard. Inoltre, offre una maggiore velocità di calcolo grazie all’integrazione di CPU Intel Core i3 di decima generazione, mentre il resto della configurazione vede la presenza di 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione su un veloce SSD. Il display Retina da 13,3” offre un elevata risoluzione con quattro milioni di pixel a disposizione che permettono di ottenere testi ultra nitidi, mentre la tecnologia TrueTone cambierà la temperatura del colore per adeguarsi all’attuale illuminazione del vostro ambiente per rendere la lettura sempre confortevole. Solitamente MacBook Air 13,3″ viene venduto a 1.299,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 999,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su sneaker e prodotti informatici tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su sneaker e prodotti informatici

Offerte ancora disponibili