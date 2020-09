Offerte del giorno eBay: tanti sconti su smart TV 4K e scarpe sneaker

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV 4K e scarpe sneaker.

Partiamo con la splendida Smart TV Philips 65OLED803 4K da 65″, equipaggiata con il potente processore Philips P5 Perfect Picture con Perfect Natural Reality in grado di portare l’esperienza visiva ad un nuovo livello. Dai punti di luce più soffusi alle ombre più scure, i dettagli vengono riprodotti con una precisione simile a quella dell’occhio umano. I colori sono veri, l’incarnato realistico e i movimenti incredibilmente fluidi.

Ovviamente, data la presenza di un pannello OLED, è possibile attenuare o spegnere i singoli pixel, ottenendo neri più intensi, colori vivaci e un contrasto sorprendente. Non può di certo mancare la tecnologia Philips Ambilight, con la quale film e giochi diventano più coinvolgenti, mentre la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci ed il vostro schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza in tempo reale. Solitamente la Smart TV Philips 65OLED803 4K da 65″ viene proposta a 1.797,92€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.599,99€, con uno sconto di quasi 200€.

Passiamo ora alle scarpe sneaker, a partire dalle Kappa Scarpe Sneakers Uomo Donna LOGO GALTER 5 offerte in varie colorazioni a soli 14,99€ contro i 45€ del prezzo di listino (parliamo quindi del 67% di sconto reale). Continuiamo poi alle altrettanto comode Kappa Scarpe sportive Uomo Donna LOGO QUANTUM 2, proposte al costo di 14,99€ contro i 49€ del costo originale (ossia il 69% di sconto), per poi arrivare alle Superga Scarpe Sneakers Uomo Donna 4832-SUEU Tennis sport a soli 19,99€ contro i 99€ del costo base (per l’80% di sconto).

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV 4K e scarpe sneaker tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

