Offerte del giorno eBay: PES 2021 scontato del 58% e Cyberpunk 2077 a meno di 52 euro!

Partiamo con PES 2021 Season Update, titolo che propone esattamente l’apprezzato gameplay simulativo e le tante modalità di PES 2020, arricchiti di rose e maglie aggiornate, della presenza esclusiva della competizione UEFA Euro 2020 (slittata al 2021 per il COVID-19) e delle abilità dei giocatori ricalcolate in base all’andamento della passata stagione. Potrete ancora una volta divertirvi anche con MyClub, la modalità online in cui affrontate altri giocatori per costruire, tassello dopo tassello, la squadra dei campioni dei vostri sogni, della quale vi metterete alla guida per portarla a scalare le classifiche competitive e affermarvi tra i più forti giocatori di PES. Potete portarvi a casa PES 2021 Season Update a soli 24,99€, con uno sconto del 58%.

Se anche voi state attendendo con trepidazione l’uscita di Cyberpunk 2077, oggi è il vostro giorno fortunato. Infatti, potete acquistare il titolo a soli 51,90€ ed averlo a casa vostra il giorno stesso dell’uscita. Cyberpunk 2077, basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, ci metterà nei panni di V, un protagonista interamente personalizzabile che si troverà ad affrontare le avversità presenti nella metropoli di Night City, ricca di pericoli di ogni genere. La “Day One Edition“ propone qualche contenuto aggiuntivo rispetto al solo disco di gioco. Infatti, all’interno della confezione troveremo anche la colonna sonora, il libretto digitale con una selezione di bozzetti, il manuale (ormai merce rara nel panorama odierno) e sfondi per desktop e dispositivi mobile.

