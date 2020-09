Offerte del giorno Amazon: videogiochi ed accessori gaming in sconto

Anche oggi, mercoledì 16 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative al mondo dei videogiochi ed accessori gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo subito con Assassin’s Creed Odyssey, ultimo capitolo della serie prima dell’arrivo di Assassin’s Creed Valhalla, che potete portarvi a casa a soli 19,99€, risparmiando oltre il 50% sull’usuale prezzo di listino. Il gioco, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Assassin’s Creed Odyssey, nella recensione che trovate sulle nostre pagine, ha ottenuto un ottimo 8.6 ed abbiamo detto che «Assassin’s Creed Odyssey esagera, si presenta enorme, ricco di cose da fare, curato anche nelle missioni secondarie, con personaggi di carisma, un sistema di scelte con influenze reali a breve e lungo termine, una trama principale profonda, con diversi archi narrativi intrecciati e uno sviluppo non lineare, personalizzabile.»

Passando alle periferiche, il mouse gaming Logitech G703 LIGHTSPEED è acquistabile a soli 69,99€ con uno sconto del 30%. Dotato del moderno sensore HERO 16K con tracciamento 1:1 e 16.000 DPI, il dispositivo è veloce e reattivo. Compatibile con il sistema di ricarica wireless Powerplay, il mouse mantiene sempre la sua carica ed unisce comfort, durata e prestazioni in un design confortevole con impugnature laterali in gomma. Il mouse gaming Logitech G703 LIGHTSPEED è un vero concentrato di tecnologia ed offre un tensionamento dei pulsanti con molla in metallo che fa in modo che sia necessaria una forza minore per far scattare i tasti principali, garantendo un’ottima risposta tattile.

