Offerte del giorno Amazon: sconti su prodotti elettronici ed elettroutensili

Anche oggi, mercoledì 9 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Se avete bisogno di un paio di cuffie bluetooth wireless, potreste essere interessati a questo modello di Donerton, che offre un’ottima qualità del suono grazie alla presenza di due driver di alta qualità presenti in ogni cuffia. L’autonomia è piuttosto elevata, dato che le batterie integrate assicurano sino a cinque ore di riproduzione musicale con una singola ricarica e la custodia permette di ricaricare gli auricolari per ben otto volte. Il rivestimento nano-impermeabile dona alle cuffie un’impermeabilità IP7, impedendo ai piccoli componenti interni di non essere rovinati da pioggia o sudore e facendo diventare il prodotto il compagno ideale per uno stile di vita attivo. L’accoppiamento al vostro smartphone sarà facile e veloce, inoltre, con un semplice gesto, ovvero la rimozione dalla custodia, gli auricolari si connetteranno automaticamente tra loro ed al vostro dispositivo di riproduzione preferito. Gli auricolari wireless Donerton solitamente vengono proposti a 29,99€, ma oggi potrete portarveli a casa a soli 18,36, con uno sconto pari al 39%.

Se siete appassionati di film e trascorrete diverse ore davanti alla TV, sia da soli che in compagnia, per ricreare l’atmosfera tipica di un cinema non può certamente mancare una bella porzione di popcorn. Proprio per questo motivo vi segnaliamo che la macchina da popcorn Aicook è attualmente acquistabile al prezzo scontato di 28,89€. Si tratta di un apparecchio con il quale potrete preparare i popcorn in soli tre minuti, grazie ad un asta motorizzata che distribuisce i chicchi di mais sulla piastra riscaldante e garantisce un risultato uniforme. I manici sono resistenti al calore e facile da impugnare, così da spostare la macchina senza alcun problema anche quando è in funzione.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

